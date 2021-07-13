تعرفوا على فوائد السماق التي لا تخطر على البال

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وفيما يلي نوضح حقيقة أشهر الفوائد التي يتداولها الناس عن السماق:

يحتوي على عناصر غذائية مهمة.

يشير تحليل أجري عام 2014 إلى أن السماق المجفف يتكون من نحو 71 بالمئة كربوهيدرات و19 بالمئة دهون و5 بالمئة بروتين، وتأتي غالبية الدهون في السماق من نوعين معينين من الدهون يعرفان باسم حمض الأوليك وحمض اللينوليك.

غني بمضادات الأكسدة.

السماق غني بعديد من المركبات المضادة للأكسدة، التي تحمي خلاياك من التلف وتقلل الإجهاد التأكسدي داخل الجسم، كما قد تقلل الالتهاب، وتمنع الأمراض الالتهابية، مثل أمراض القلب والسرطان، ويعتقد الخبراء أن هذا قد يكون السبب الرئيسي للإمكانيات العلاجية الواسعة للسماق.

يخفف آلام العضلات.

تشير دراسة أجريت للتحقيق في إمكانية تخفيف السماق من آلام العضلات، إلى أن المجموعة التي تلقت مشروب السماق عانت آلاماً عضلية أقل بكثير بسبب التمارين الرياضية مقارنة بالمجموعة التي لم تتلقى، كما شهدت هذه المجموعة زيادات كبيرة في مستويات مضادات الأكسدة، واقترح الباحثون أن هذا ربما تسبب في تخفيف الآلام الملحوظ، على الرغم من أن هذه النتائج واعدة، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم كيفية حدوث ذلك.

يقلل من فقدان العظام.

هشاشة العظام حالة شائعة تتميز بضعف العظام وهشاشتها بسبب فقدان العظام وتؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالكسور، يزداد خطر الإصابة بهشاشة العظام بشكل مطرد مع تقدم السن، وتقدر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن ما يقرب من 25 بالمئة من النساء فوق 65 عاماً مصابات بهشاشة العظام في عظم الفخذ والرقبة والعمود الفقري القطني.