الحصار يشتد على غزة والركام على حاله.. ماذا عن المجتمع الدولي؟

العالم- خاص بالعالم

وقال الشوا في حديث لقناة العالم خلال برنامج "ضيف وحوار": ان الدمار الذي يعاني منه القطاع ليس فقط من الحرب الاخيرة، بل ثلاثة حروب سبقتها، مشيراً الى ان الجزء الكبير من الدمار لم يتم اعماره لحد الان منذ عام 2008 و2009 و2014، وان بعض المنازل قام الاحتلال بتدميرها مرة اخرى بعد اعمارها.

واكد الشوا ان حصار الاحتلال الاسرائيلي في 2020 و2012 قد ضرب كل مقومات الحياة في قطاع غزة، وبات الاهالي يعيشون محطات معاناة مريرة، بمعنى ان الاحتلال الاسرائيلي يمعن في تعميق الازمة الانسانية التي يعيشها قطاع غزة من الفقر والبطالة وانعدام الامن الغذائي جراء الحصار الشامل الذي منع حتى ادخال الادوية والمواد الغذائية والمواد اللازمة لاعمار غزة، واوضح، انه حتى اليوم مازال الاحتلال يواصل تشديد حصاره المستمر منذ اكثر من عام 2007 يعني قرابة اكثر من 14 عاماً.

ولفت الشوا، ان الاحتلال الاسرائيلي يضرب دوماً عصب الحياة في القطاع من خلال تشديده للحصار، واغلاق كافة المعابر المؤدية اليه، وهناك شبه توقف لمنشآت صناعية وتسريح آلاف العمال الذين باتوا دون مصدر رزق، معتبراً ان الاشكالية الكبرى هيفي المجتمع الدولي الذي لازال صامتاً جراء الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

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