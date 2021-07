ذي قار.. فاجعة بحجم العراق

العالم - نبض السوشيال

ضمن اخر الأخبار الواردة من العراق فان حصيلة ضحايا مستشفى الحسين جنوبي العراق، تشير الى ارتفاع العدد الى إلى 92 ضحية مع 50 جريحا، وذلك ما اعلنته دائرة صحة محافظة ذي قار جنوبي العراق، وحسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وكانت السلطات الصحية قد اعلنت في وقت سابق ارتفاع عدد ضحايا الحريق في مستشفى الامام الحسين (سلام الله عليه) الى 83 حالة وفاة اضافة الى عشرات الجرحى، كما ذكرت وسائل اعلام عراقية.

من جهته، ذكر تلفزيون "السومرية" العراقي نقلا عن مصدر أمني، إن "حصيلة ضحايا مستشفى الامام الحسين في محافظة ذي قار وصلت حتى الان الى 63 وفاة، و100 إصابة".

سبب الحريق

قالت صحة ذي قار في بيان مقتضب، إن "حريق مستشفى الإمام الحسين ناجم عن عدم التعامل الصحيح مع عبوات الأوكسجين".

في سياق متصل، أصدر اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، قرارات عدة بينها سحب يد مسؤولين في محافظة ذي قار بعد الحريق الذي اندلع في مركز عزل مصابي فيروس كورونا في المحافظة.

بيان الكاظمي

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعاً طارئاً ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية؛ وذلك للوقوف على أسباب حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين (ع) في محافظة ذي قار، ومعالجة تداعياتها".

واعلن مكتب رئيس وزراء العراق الحداد الرسمي على أرواح الضحايا، كما امر الكاظمي بوقف وحجز مدير صحة ذي قار ومدير المستشفى ومدير الدفاع المدني في المحافظة ووجه بإخضاعهم للتحقيق.

أوامر إلقاء قبض وتحر

من جهتها، أصدرت محكمة استئناف محافظة ذي قار اليوم الثلاثاء، أوامر قبض وتحر بحق 13 مسؤولا من ملاكات دائرة صحة المحافظة، بينهم مدير الدائرة صدام الطويل.

وحصلت وكالة الانباء العراقية "واع"، على وثيقة صادرة من محكمة تحقيق ذي قار، يظهر فيها "صدور أوامر قبض وتحر بحق 13 مسؤولا بدائرة صحة محافظة ذي قار بينهم مدير الدائرة صدام الطويل، وذلك على خلفية الحريق الذي اندلع في مستشفى الحسين التعليمي".

نتابع الان اهم التغريدات التي وردت حول موضوع حرق مستشفى الحسين (سلام الله عليه) في ذي قار جنوبي العراق، حيث غرد حساب الناشط العراقي (سيف حداد - Saif Hidad):

عشرات القتلى والجرحى في حريق اندلع في مستشفى الحسين في مدينة الناصرية جنوب العراق

Dozens of dead and injured in a fire that broke out in Al-Hussein Hospital in the city of Nasiriyah, southern Iraq

شارك حساب المغردة العراقية (بنت الهدى) في تغريدة قالت فيها:

في العراق لا تعرف متى وأين تفقد قلبك المكسور نصلي من أجل # ذي_قار # مستشفى_الحسين

In iraq you don’t know when and where lose your live pray for #ذي_قار #مستشفى_الحسين

نشر حساب المواطن الكويتي (عايد الفضلي - Eid alfadhly) تغريدة مواساة للعراقيين مع فيديو للحريق، حيث قال الفضلي في تغريدته:

كارثة إنسانية دائرة صحة ذي قار: ارتفاع حصيلة الوفيات في حريق مستشفى الحسين بالناصرية جنوبي العراق إلى 78 شخص وعشرات الجرحى • #مستشفي_الحسين

نشر حساب المغردة (dṙ.ђ.ş) تعزية للدكتور علاء ريسان المعاون العلمي لعميد كلية الصيدلة لفقدانه سبعة أشخاص من عائلته (امه وأخيه واخته وزوجته واولاد عمه) مغردة بقولها:

والدته زوجته اخته اخوه اولاد عمه #مستشفي_الحسين

قال حساب (فريد فريد - Farid Y. Farid):

في حصيلة محدثة الثلاثاء ، قال مصدر في الطب الشرعي في # الناصرية جنوب # العراق لفرانس بريس ان الحصيلة بلغت 64 قتيلا و 100 جريح في حريق وحدة # كوفيد. حيث تم تشييع جنازتين لـ 6 أفراد من عائلة واحدة في الدوايا وأخرى لأخوين + أختين في النصر اليوم # ذي_قار # الناصرية

نختم هذه الوسومات لفاجعة مستشفى الاحسين في ذي قال بتغريدة عبارة عن صورة نشرتها المغردة (نوف) قالت عنها انها تختصر الفاجعة:

صورة تختصر الفاجعة.. لطفك يا رب #مستشفى_الحسين