الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 13-07-2021

الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 13-07-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 12-07-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 12-07-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. أردوغان يهنيء رئيس الإحتلال الإسرائيلي بمنصبه

بالفيديو.. تقارير يمنية تكشف عن استخدام العدوان قنابل أمريكية محرمة دولياً

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 13-07-2021

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 13-07-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 13-07-2021

بالفيديو.. رسوم جدارية مقابل مقر الأمم المتحدة في غزة.. هذه رسالتها