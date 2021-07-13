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أمريكا تدخل على خط أزمة سد النهضة وتصدر تصريحات جديدة

أمريكا تدخل على خط أزمة سد النهضة وتصدر تصريحات جديدة
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال سفير أمريكا في القاهرة، جوناثان كوهين، إن بلاده تدرك مدى أهمية الأمن المائي لمصر، مشددا على دعم أمريكا لحل تفاوضي بين مصر وإثيوبيا والسودان.

العالم - الأميركيتان

وأوضح السفير، في مقابلة مع جريدة "إيجيبت دايلي نيوز" الناطقة بالإنجليزية، أن الولايات المتحدة "تدرك جيدا مدى أهمية الأمن المائي لمصر، ونحن نؤيد حلا تفاوضيا بين مصر وإثيوبيا والسودان لتسوية خلافاتهم بشأن سد النهضة".

وأشار السفير، في المقابلة التي نشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية على فيسبوك مقتطفات منها مساء أمس، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عين مبعوثا خاصا لأمريكا لمنطقة القرن الإفريقي، هو جيفري فيلتمان، لافتا إلى أنه "سيكون على رأس مهامه العمل على حل الخلاف حول السد الإثيوبي، وقيادة ما تقوم به الإدارة الأمريكية من جهود في هذا الصدد".

وشدد السفير على عمق واستراتيجية العلاقات المصرية الأمريكية، وقال إن "شراكة البلدين تحقق فائدة مشتركة لكل من مصر والولايات المتحدة على حد سواء".

ولفت السفير إلى أن الإدارة الأمريكية "حريصة على تعميق التعاون مع مصر في المرحلة المقبلة على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية".

وأشار إلى أن هذا هو ما تم التأكيد عليه في جميع اتصالات الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع القيادة المصرية.

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