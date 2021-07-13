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أردوغان يهنيء رئيس الإحتلال الإسرائيلي بمنصبه

الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

في خطوة تبدو مفاجئة لغير المتابعين لحجم العلاقات والتبادل التجاري بين تركيا والكيان الصهيوني، اتصال هاتفي يجمع بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ورئيس الكيان اسحاق هرتسوغ الاتصال حسب بيان الرئاسة التركية أجراه أردوغان لتهنئة هرتسوغ، بتولى منصبه الجديد كرئيس للاحتلال. 

العالم - مراسلون

الاتصال وفق دائرة الاتصال في الرئاسة التركية وصف بالاتصال النادر، لكنه ورغم هذا التوصيف يكشف عن وجه العلاقات بين الكيان وتركيا علاقات أراد الرئيس التركي أن يعززها عبر حديثه عن امكانات تعاون مشتركة بين تركيا وكيان الاحتلال في مجالات تشمل الطاقة والسياحة والتكنولوجيا، مع تأكيد أردوغان على أهمية كبيرة للعلاقات بين تركيا والكيان، من أجل ما وصفه أمن الشرق الاوسط واستقراره.

وأكد وهبي باش وهو محلل سياسي تركي:"الاتصال الذي أجراه الرئيس التركي والاسرائيلي هو من اجل التفاوض، تركيا بينها وبين"اسرائيل"كثير علاقات و ملفات على كافة المستويات، وتريد تركيا ان تحافظ على علاقاتها وتساهم في حل مشاكل مثل مشاكل المتوسط التي تحقق لها مصلحة كبيرة، وتريد ان تكون لاعبا في الحل بما يتعلق بفلسطين".

ورغم توتّر العلاقات التركية الصهيونية منذ أن اعتدى جيش الاحتلال على سفينة مافي مرمرة التركية، وقتل 10 أتراك، الا أن تقارير كشفت عن قنوات اتصال سرية بين الكيان وأنقرة وان العلاقات استمرت على مستويات مختلفة.

العلاقات بين تركيا وكيان الاحتلال مستمرة اذا وان بدت في بعض التصريحات غير ذلك، علاقات يبدو أن وتيرتها ستزداد في كافة المجالات وفق مراقبين حتى على مستوى التمثيل الدبلوماسي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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