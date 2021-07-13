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بعد الخروقات الاخيرة..

توجيه أمني عاجل بشأن حاوي العظيم في ديالى العراقية

توجيه أمني عاجل بشأن حاوي العظيم في ديالى العراقية
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي النائب عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء، عن صدور توجيه عاجل من بغداد حول حاوي العظيمة في محافظة ديالى شرقي البلاد.

العالم-العراق

وقال العزاوي، ان “العمليات المشتركة اصدرت توجيها عاجلا لقائد عمليات ديالى حول ملف حاوي العظيم (70 كم شمال بعقوبة) بعد الخروقات الاخيرة خاصة في محيط قرية البو بكر والتي راح ضحيتها العديد من الشهداء بسبب هجمات داعش الارهابي”.

وأضاف، أن “العمليات بدأت بفتح نقاط مرابطة واقامة احزمة امنية حول قرية البو بكر وقرية ابو صخول القريبة منها من اجل درء اي مخاطر تسلل ارهابية ومنع اي هجمات تستهدف العوائل”، مؤكدا بان “خطة مسك الارض سيعقها اعادة الاسر النازحة “.

واشار الى ان “حدود ديالى مع صلاح الدين ضمن حوض الحاوي لاتزال تعاني من فراغات وثغرات تستغل من قبل داعش في التسلل وشن هجمات على القرى المحررة، ما يستدعي خطة شاملة تاخذ بنظر الاعتبار الفراغات الموجودة في صلاح الدين والتي تحولت الى اوكار ونقاط انطلاق للمجاميع الارهابية صوب ديالى”.

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