الاحتلال هدم 62 مبنى بالقدس المحتلة منذ بداية العام

العالم-فلسطين

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الهدمي، اليوم الثلاثاء، في وزارة شؤون القدس في بلدة الرام، مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، حيث بحثا تطورات الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس المحتلة.

وأضاف الهدمي أن خطر الإخلاء القسري لعائلات من منازلها في حي الشيخ جراح ما يزال قائما، حيث يتهدد الإخلاء 86 عائلة في حي بطن الهوى، في حين يتهدد الهدم 100 منزل في حي البستان في سلوان.

وأشار الهدمي إلى التصاعد الخطير في عمليات هدم المنازل الفلسطينية ومخططات إخلاء منازل أخرى والاعتقالات ومحاولة فرض حقائق جديدة على الأرض بالمدينة.

وشكر الهدمي السفير الأردني على ما قدمه الأردن الشقيق لسكان الشيخ جراح من وثائق تثبت ملكية العائلات لمنازلها، إضافة إلى الحراك السياسي الأردني الحثيث دعما للقضية الفلسطينية عامةً والقدس خاصةً.

وأطلع الهدمي السفير الأردني على مخاطر المشروع الإسرائيلي المسمى "مركز القدس الشرقية" الذي يمس بالوضع القائم للقدس.

وأشار إلى خطورة تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بالمسجد الأقصى سواء من خلال الاقتحامات أو أوامر الإبعاد للمصلين وحراس المسجد وعرقلة أعمال الترميم بالمسجد، مقابل استمرار الحفريات الإسرائيلية وفتح الأنفاق في محيطه.

وحذر من تصاعد عمليات البناء الاستيطاني بالمستوطنات المقامة على أراضي المدينة.

وأكد الهدمي أن التصعيد الإسرائيلي يتطلب من المجتمع الدولي التحرك سريعا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وصولا إلى إنهاء الاحتلال.

من جانبه، أكد السفير أبو وندي استمرار المملكة بقيادة الملك عبد الله الثاني، وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس، في الدفاع عن هوية المدينة المقدسة وعروبتها ومقدساتها المسيحية والإسلامية.

وشدد على رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير طابع المدينة وهويتها وانتهاك مقدساتها.