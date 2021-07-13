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إصابة احد جنود الاحتلال بإطلاق نار على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة

إصابة احد جنود الاحتلال بإطلاق نار على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الثلاثاء، بأن رجلا مسلحا أطلق النار على عناصر من قوات الاحتلال الاسرائيلي بحاجز قلنديا شمال القدس ما أسفر عن إصابة أحدهم.

العالم-الاحتلال

وذكرت التقارير الإعلامية أن منفذ الهجوم تمكن من الفرار من موقع الحادث.

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إصابة احد جنود الاحتلال بإطلاق نار على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة

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