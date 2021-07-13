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بايدن: ركائز الديمقراطية الأمريكية مهددة

بايدن: ركائز الديمقراطية الأمريكية مهددة
الثلاثاء ١٣ يوليو ٢٠٢١ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن تحذيرا من أن ركائز الديمقراطية الأمريكية مهددة، واصفا الاعتداء المستمر على حقوق التصويت بأنه أخطر تحد للديمقراطية الأمريكية منذ الحرب الأهلية.

العالم-الامريكيتان

وفي خطاب في فيلادلفيا، استهدف بايدن بشكل خاص سلفه دونالد ترامب والجمهوريين الذين رفضوا قبول نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، متهما إياهم بإثارة نمط من الإنكار يحطم أسس البلاد.

وقال بايدن: "في أمريكا ، إذا خسرت، فإنك تقبل النتائج وتتبع الدستور وتحاول مرة أخرى. لا تدعي أن الحقائق كذبة ثم تحاول إسقاط التجربة الأمريكية لمجرد أنك غير سعيد... هذه أنانية".

واتهم الجمهوريين بالتهرب من الحقيقة والمسؤولية، وسأل: "ألم تخجلوا؟"، مشددا على أن "حماية حقوق الانتخاب في الولايات المتحدة تشكل أهم اختبار في زمننا".

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بايدن: ركائز الديمقراطية الأمريكية مهددة

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