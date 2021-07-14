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هاشتاغ #سد_النهضة الأعلى تداولا في مصر + فيديو

الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

القاهرة (العالم) 2021.07.14 – على خلفية استمرار تزايد التوترات حول سد النهضة الإثيوبي وتهديده لحصص السودان ومصر من مياه النيل، وصل وسم سد النهضة إلى قائمة الوسوم الاعلى تداولا (ترند) في مصر. لكن ماذا عن تداعيات هذا السد على مستقبل مصر؟

العالم - مصر

فلسطين حرة: لو نظام الحكم في مصر والسودان منتخب من الشعب، ما كان فكرت إثيوبيا في بناء السد #سد_النهضة.

أبو عالم.. إثيوبيا مهما بعدت أو رمت نفسها في حضن أي دوله موجوده في افريقيا يجاورها السودان ثم مصر، حتروح مننا فين، راجعة راجعة لن نحاربها وأنا متأكد لأنها ليست العدو الحقيقي في خطة لضرب مصر ولكنها لن تتم، تحيا مصر.

لا للفساد: أنا شخصيّاً... أرى أن إثيوبيا حرّة في بناء السد و ملء الخزان على مراحل كما هو حاصل الآن ليعمل على توفير الطاقة الكهربائية و غيرها و ليس لمصر و السودان حق في منعها من ذلك!

مجدي نصر: سد_النهضة الحقوق تُنتزع ولا تُطلب، غير كده كلها مفاوضات في الفاضي!

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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