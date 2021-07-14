هاشتاغ #سد_النهضة الأعلى تداولا في مصر + فيديو

العالم - مصر

فلسطين حرة: لو نظام الحكم في مصر والسودان منتخب من الشعب، ما كان فكرت إثيوبيا في بناء السد #سد_النهضة.

أبو عالم.. إثيوبيا مهما بعدت أو رمت نفسها في حضن أي دوله موجوده في افريقيا يجاورها السودان ثم مصر، حتروح مننا فين، راجعة راجعة لن نحاربها وأنا متأكد لأنها ليست العدو الحقيقي في خطة لضرب مصر ولكنها لن تتم، تحيا مصر.

لا للفساد: أنا شخصيّاً... أرى أن إثيوبيا حرّة في بناء السد و ملء الخزان على مراحل كما هو حاصل الآن ليعمل على توفير الطاقة الكهربائية و غيرها و ليس لمصر و السودان حق في منعها من ذلك!

مجدي نصر: سد_النهضة الحقوق تُنتزع ولا تُطلب، غير كده كلها مفاوضات في الفاضي!

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