الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

السعودية الطرف الرئيسي في العدوان على اليمن + فيديو

الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد الباحث في الشؤون اليمنية عبدالناصر مودع أنه ووفق المعطيات الحالية ليس هناك خلاف جذري وحقيقي بين السعودية والإمارات داخل اليمن.

العالم - خاص بالعالم

وأوضح عبدالناصر مودع في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الإخبارية: إن الامارات تدعم الانفصالين في جنوب اليمن بشكل واضح وهم حلفائها، ولكن السعودية ليس لها حلفاء بالمعنى الحقيقي داخل اليمن، ويعتبر حزب الإصلاح حليف الضرورة بالنسبة للسعودية، لا السعودية تثق فيه ولا هو يثق في السعودية، لذلك هناك صراع لدى حزب الإصلاح مع خصومه في أبين والمناطق الجنوبية وبشكل عام منطقة الجنوب اليمنية.

وأشار مودع إلى أن: الإمارات لها مصالح خاصة في منطقة جنوب اليمن لكن حتى الآن لا نستطيع القول إن هناك خلاف حقيقي وجذري بينها وبين السعودية.

وأكد مودع أن السعودية هي الطرف الرئيسي والطرف الذي يمتلك النفوذ الرئيسي في اليمن بشكل عام.

وشدد مودع على أن: الإمارات الآن من خلال وكلائها تحاول تمرير أجندتها داخل جنوب اليمن، وإذا اتخذت السعودية موقفا ضد الإمارات وحلفائها حينها الأمارات ستتراجع خطوة إلى الخلف ولن تدخل في مواجهة مباشرة مع السعودية في اليمن على الأقل وفق المعطيات الحالية، إلا إذا حصل خلاف أكبر من ما هو الآن، لأن الكلمة الأخيرة في اليمن هي للسعودية.

روابط ذات صلة

معركة البيضاء أثبتت ضعف عدوان اليمن في الميدان + فيديو

صنعاء تحذّر من كارثة المجاعة إثر انهيار تاريخي في سعر العملة

هذه أسباب خوض عدوان اليمن لمعركة البيضاء + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تفكيك المزاعم الأميركية حـول دور حزب الله في أميركا اللاتينية

الاحتلال يعتقل 11 شابًا من بيتا جنوب نابلس

داعش يستهدف رعاة الأغنام غربي الأنبار

السعودية الطرف الرئيسي في العدوان على اليمن + فيديو

إصدار إعفاء من الحظر لحصول إيران على الأصول المجمدة

الاحتلال يقترح إدخال مساعدات قطر لغزة على شكل قسائم غذائية