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السعودية تؤكد دعمها لمصر والسودان في أزمة سد النهضة

السعودية تؤكد دعمها لمصر والسودان في أزمة سد النهضة
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

جددت السعودية، دعمها ومساندتها لموقف مصر والسودان في أزمة سد النهضة الإثيوبي.

العالم - السعودية

جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء السعودي، صدر الثلاثاء، جدد فيه دعوة المجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) للخروج من أزمة سد النهضة.

وشدد مجلس الوزراء السعودي، على أهمية تحقيق مصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة، برعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

وكانت السعودية، أعربت الأسبوع الماضي، في بيان لوزارة خارجيتها، عن دعمها وتأييدها للحقوق المائية المشروعة لمصر والسودان، في أزمة سد النهضة.

والخميس، خصص مجلس الأمن، جلسته لبحث أزمة سد النهضة، قبل أن يعيد القضية إلى الاتحاد الأفريقي، داعيا الدول الثلاث إلى المضي في مسار التفاوض بدون تحديد سقف زمني، كما طالبت مصر والسودان.

والأسبوع الماضي، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثان للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراء أحادي الجانب.

وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثان للسد بالمياه، في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.

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