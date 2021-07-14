الليكود يتقدم بمشروع قانون لمنع فتح القنصلية الأمريكية في القدس

العالم-الاحتلال

وكان الأمريكيون ضغطوا على بينيت ولبيد للموافقة على إعادة فتح القنصلية في القدس بعد أن أغلقت في عهد ترامب.

وكان أحد وعود بايدن الانتخابية إعادة فتح القنصلية نفسها لكن بركات ، رئيس بلدية القدس السابق ، قدم مشروع قانون لتعديل القانون الأساسي بشأن القدس وقع عليه أكثر من 30 عضو كنيست من الليكود والصهيونية الدينية وشاس ويهودية التوراة.

وفقًا للتعديل الذي اقترحه بركات ، لن تفتح "اسرائيل" أو تعيد بعثة دبلوماسية في القدس تخدم كيانًا سياسيًا أجنبيًا - وعضو الكنيست يبني على حقيقة أن مشروع القانون سيحظى بدعم بعض أعضاء الكنيست اليمينيين في التحالف وفقا ليديعوت أحرونوت.

وقال بركات "مشروع القانون يأتي في ضوء نية حكومة بينيت لابيد الخضوع للضغوط الدولية من خلال إنشاء قنصليات تخاطب الفلسطينيين داخل القدس". "بصرف النظر عن الخطر السياسي ، فإن هذه الخطوة تشكل خطرًا أمنيًا وستسمح للفلسطينيين بدخول القدس. لن نسمح للحكومة بتقويض مكانة القدس كعاصمة موحدة ل"إسرائيل" والغرض من القانون هو منع إقامة القنصليات التي تخدم الفلسطينيين من القدس. حسب تعبيره"