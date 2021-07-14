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الرئيس اللبناني يعطي موافقة استثنائية على اعتبار 4 آب يوم حداد وطني

الرئيس اللبناني يعطي موافقة استثنائية على اعتبار 4 آب يوم حداد وطني
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، عن منح الرئيس اللبناني، ميشال عون، موافقة استثنائية باعتبار الرابع من آب/أغسطس المقبل يوم حداد وطني.

العالم_لبنان

ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية قرار رئاسة الجمهورية وجاء فيه: "منح ​الرئيس ميشال عون​ موافقة استثنائية باعتبار الرابع من آب المقبل يوم حداد وطني لمناسبة ذكرى فاجعة ​انفجار مرفأ بيروت​ وسيصدر لاحقاً المرسوم اللازم".

واعتصم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بعد ظهر اليوم الثلاثاء 13 يوليو/ تموز، أمام منزل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، رافعين نعوشا رمزية، وذلك احتجاجا على رفضه طلبا قضائيا باستجواب مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وتسبب انفجار مرفأ بيروت، في الرابع من شهر أغسطس من العام الماضي، في مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة أكثر من 6500 بجروح، عبر انفجار كميات هائلة من مادة نيترات الأمونيوم كانت موجودة في أحد عنابر المرفأ، فضلا عن تدمير أحياء عدة في العاصمة اللبنانية، بيروت.

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الرئيس اللبناني يعطي موافقة استثنائية على اعتبار 4 آب يوم حداد وطني

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