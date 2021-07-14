مسؤول مصري: 'اسرائيل' تحلم أن تكون دولة مصب لنهر النيل

العالم - مصر

وخلال لقاء ببرنامج "يحدث في مصر"، أشار مصطفى الفقي، المسؤول المصري في عهد الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، ورئيس مكتبة الإسكندرية حاليا، إلى أن "عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة، يستهدف التعبئة والحشد الدولي للوضع الحالي الذي يشهده الملف، واصفا إياها بأنها "إثبات حالة".

واعتبر مصطفى الفقي أن "مصر لن تعود إلى المفاوضات بصيغتها الحالية"، مؤكدا "أهمية مطالبة الاتحاد الإفريقي لإثيوبيا بالتوقف عن الإجراءات الأحادية، والتفاوض خلال مدى زمني يتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام".

وأضاف أنه "يتعين على مصر الاعتماد في حل الأزمة على الحلول غير التقليدية والاتصالات مع الدول صاحبة التأثير"، مشيدا بأداء وزير الخارجية، سامح شكري، بالملف وكلمته أمام مجلس الأمن.