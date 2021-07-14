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فلسطين على أعتاب موجة رابعة من جائحة كورونا

فلسطين على أعتاب موجة رابعة من جائحة كورونا
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، إن فلسطين على أعتاب موجة رابعة من فيروس كورونا.

العالم-فلسطين

وأضاف "هناك ارتفاع في الحالات المصابة، ولا يوجد استقرار كما كان قبل 3 أو 4 أسابيع، فتقريبا من أسبوعين بدأ الفيروس بالانتشار، وآخذنا عينات من كافة مناطق الضفة ووجدنا أن هناك 50 حالة من حالات المتحور "دلتا"، الطفرة الهندية، موجودة في فلسطين".

وتابع:" الدول المجاورة لنا أصبح لديها طفرات جديدة وانتشار واسع ودخول أكبر للمشافي، ونحن نطالب المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية".

وأشار الشخرة في حديثه إلى أن هناك عزوفا لدى المواطنين عن إجراء فحوصات كورونا، لذلك فإن "الحصيلة التي تخرج يوميا عن وزارة الصحة بعدد المصابين، لا تعكس حالة المصابين على أرض الواقع".

وأكد في ذات السياق على ضرورة توجه المواطنين لتلقي اللقاحات لحماية أنفسهم وعائلاتهم من الفيروس وطفراته الجديدة.

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