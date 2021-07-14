الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١
٠١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ضباط أمن الرئيس الهايتي المقتول لم يحضروا للاستجواب

ضباط أمن الرئيس الهايتي المقتول لم يحضروا للاستجواب
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام محلية أن ضباط الشرطة من جهاز الأمن للرئيس الهايتي المقتول، جوفينيل مويس، لم يحضروا للاستجواب فى مكتب النائب العام فى العاصمة الهايتية بورت أو برنس.

العالم- الأميركيتان

وبحسب صحيفة "ريزو نودويس" المحلية، من المفترض أن يمثل كبير المفتشين، بول إيدي أمازان، والمنسق العام لأمن القصر الوطني، جان أجيل سيفيل، أمام مفوض الحكومة، كلود بيد فورد، في إطار التحقيق في اغتيال رئيس هايتي.

وفي وقت سابق أفادت الأنباء بأن الشرطة الهايتية منعت المسؤولين عن أمن الرئيس المغتال من مغادرة البلاد "لإجراء تحقيق مفتوح في اغتيال رئيس الدولة"، بالإضافة إلى حظر السفر.

وفي 12 يوليو، بدأت النيابة في استجواب بعض ضباط خدمة الرئاسة لتوضيح تصرفاتهم ليلة الهجوم على منزل الرئيس واغتياله.

وفي حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي في هايتي، يوم الأربعاء الماضي (7 يوليو)، اقتحمت مجموعة مسلحة منزل الرئيس الهايتي مويس وأطلقت النار عليه وقتلته. وزعمت المجموعة خلال الهجوم أنها عناصر في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

روابط ذات صلة

شرطة هايتي تبحث عن سيناتور سابق للاشتباه بضلوعه في اغتيال الرئيس مويز

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

سوريا.. نتائج شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية على الرابط

الداخلية التركية: أحبطنا أكثر من مئة مخطط إرهابي هذا العام

نواب فرنسيون يطرحون أسئلة بشأن حالة حقوق الإنسان بالبحرين

 بوتين یرسل برقية تهنئة إلى ماكرون بمناسبة "يوم الباستيل"

بريطانيا تفرض ارتداء الكمامات في المواصلات العامة

القوات العراقية تعالج عبوتين ناسفتين في البصرة