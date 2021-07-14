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أردوغان: لن نسمح باستغلال الشعب التركي "تحت عباءة الدين"

أردوغان: لن نسمح باستغلال الشعب التركي
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن بلاده لن تسمح لأي أحد باستغلال الشعب التركي تحت عباءة الدين.

العالم- تركيا

وفي كلمة له أمام كتلة حزب "العدالة والتنمية" في البرلمان، أشار رجب طيب أردوغان، إلى أن "تركيا ستتعقب تنظيم "غولن" الإرهابي حتى آخر عنصر منتسب إليه".

وأضاف أردوغان: "سنتعقب تنظيم "غولن" حتى آخر عنصر، كما نفعل مع باقي التنظيمات الإرهابية".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية تلقي باللوم على فتح الله غولن في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

ورفض غولن، الحليف السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي يعيش الآن في المنفى بولاية بنسلفانيا الأمريكية، رفض الاتهامات بالتورط في محاولة الانقلاب تلك.

وصنفت تركيا شبكة غولن على أنها "جماعة إرهابية"، وأطلقت عليها اسم "منظمة فتح الله الإرهابية".

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أردوغان: لن نسمح باستغلال الشعب التركي "تحت عباءة الدين"