الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١
٠٧:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الحكومة الليبية: نتوقع وصول دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك لايت" خلال أيام

الحكومة الليبية: نتوقع وصول دفعة جديدة من لقاح
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

توقعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وصول دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لكوفيد-19 خلال الأيام المقبلة، وحثت المواطنين على ضرورة تلقي التطعيم.

العالم - ليبيا

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد حمودة، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، لقد "قمنا بتطعيم ما يقارب 450 ألف مواطن، ونتوقع قريبا جداً وصول دفعة جرعات جديدة من لقاح سبوتنيك لايت الجديد والذي يتميز بأنه يمكن تخزينه في درجة حرارة 2- 8 درجة مئوية وليس كما هو الحال في (سبوتنيك V) والذي كان يمثل عائقا أمام بعض مراكز التطعيم".

وتابع أن "المركز الوطني لمكافحة الأمراض سيقوم بحملة خاصة في المناطق الساخنة نسبياً وسيباشر مركز الأمراض يوم الخميس القادم باستهداف مصراته والزاوية ويومي السبت والأحد في زليتن والخمس وزوارة".

وطالب الناطق باسم الحكومة الليبية جميع المواطنين بضرورة الحصول على التطعيم والتسجيل بالمنظومة، وقال إن "الحكومة الليبية لم تدخر أي جهد لحماية مواطنيها سواء في الخارج أو الداخل ونتمنى من المواطنين اتباع الإجراءات واحترام قرارات رئيس الوزراء بخصوص اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة الوباء كوفيد 19".

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 2604 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات في ليبيا 212013 إصابة، توفي من بينهم 3248 شخصا، فيما شفي 181987.

روابط ذات صلة

ليبيا...مجلس النواب يعلق جلسة مناقشة مشروع قانون الميزانية إلى بعد العيد

مرتزقة ديلفري .. تدوير المجموعات المسلحة لاستثمارهم في جبهات صراع جديدة

ليبيا .. 'الرئاسي' يؤكد اصراره على تعيين وزير الدفاع ويطالب بسرعة التوصل إلى قاعدة دستورية

رئيس مجلس الدولة في ليبيا يبحث الوضع الاقتصادي الراهن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 14-07-2021

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 14-07-2021

الحكومة الليبية: نتوقع وصول دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك لايت" خلال أيام

احتجاجات في فرنسا حول التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا

السودان: الاتحاد الأوروبي يمكنه لعب دور مراقب في مفاوضات "سد النهضة"

ميركل في زيارة وداعية الى تل ابيب