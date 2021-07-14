الحكومة الليبية: نتوقع وصول دفعة جديدة من لقاح "سبوتنيك لايت" خلال أيام

العالم - ليبيا

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد حمودة، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، لقد "قمنا بتطعيم ما يقارب 450 ألف مواطن، ونتوقع قريبا جداً وصول دفعة جرعات جديدة من لقاح سبوتنيك لايت الجديد والذي يتميز بأنه يمكن تخزينه في درجة حرارة 2- 8 درجة مئوية وليس كما هو الحال في (سبوتنيك V) والذي كان يمثل عائقا أمام بعض مراكز التطعيم".

وتابع أن "المركز الوطني لمكافحة الأمراض سيقوم بحملة خاصة في المناطق الساخنة نسبياً وسيباشر مركز الأمراض يوم الخميس القادم باستهداف مصراته والزاوية ويومي السبت والأحد في زليتن والخمس وزوارة".

وطالب الناطق باسم الحكومة الليبية جميع المواطنين بضرورة الحصول على التطعيم والتسجيل بالمنظومة، وقال إن "الحكومة الليبية لم تدخر أي جهد لحماية مواطنيها سواء في الخارج أو الداخل ونتمنى من المواطنين اتباع الإجراءات واحترام قرارات رئيس الوزراء بخصوص اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة الوباء كوفيد 19".

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، تسجيل 2604 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات في ليبيا 212013 إصابة، توفي من بينهم 3248 شخصا، فيما شفي 181987.