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واشنطن: سيتم إجلاء الأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية

واشنطن: سيتم إجلاء الأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٤٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "رويترز" بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بصدد الإعلان عن إطلاق عملية خاصة بإجلاء طالبي الهجرة الأفغان الذين عملوا مع حكومة الولايات المتحدة من بلدهم.

العالم- الأميركيتان

ونقلت الوكالة عن أربعة مصادر مطلعة تأكيدها أن الإعلان عن بدء "عملية اللاجئ الحليف" من المتوقع أن يأتي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تنفذ هذه العملية باستخدام طائرة تشارتر مدنية.

وقال أحد المصادر أن رحلات الإجلاء ضمن إطار العملية قد تنطلق في الأسبوع الأخير من يوليو الجاري، لكن لا يجوز شرح المزيد من التفاصيل لدواع أمنية.

وأكد مسؤول بارز في إدارة بايدن للوكالة صحة الأنباء عن إطلاق هذه العملية، دون شرح مزيد من التفاصيل.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت العملية ستشمل الأفغان الذين عملوا مع الحكومة الأمريكية وقد وافقت واشنطن حتى الآن على طلب منحهم التأشير أو ستشمل أيضا هؤلاء الذين لم يتم تبني قرار بشأن مطالبهم حتى اليوم.

ويأتي ذلك على خلفية مواصلة حركة "طالبان" تقدمها في أفغانستان مع انسحاب قوات حلف الناتو من هذا البلد.

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