الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما..

ساعة الحسم تدق بلبنان وتحالف العدوان يستهدف الاقتصاد اليمني

ساعة الحسم تدق بلبنان وتحالف العدوان يستهدف الاقتصاد اليمني
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. تقدم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للرئيس اللبناني ميشال عون تشكيلة حكومية مؤلفة من اربعة وعشرين وزيرا، معتبرا أن هذه الحكومة قادرة أن تقوم بالبلد وأن تبدأ بالعمل على وقف الإنهيار. 

العالم- خاص بالعالم

وسبق هذا التطور بساعات قليلية زيارة قام بها الحريري لمصر ولقائه بالرئيس السيسي وحراك قاده في لبنان مبعوث الرئيس الفرنسي باتريك دوريل.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... شهدت المحافظات اليمنية الجنوبية تدهورا اقتصاديا حادا وأوضاعا معيشية صعبة حيث أدى انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، بالاضافة الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية والخدمات في المناطق المحتلة نتيجة ضخ أكثر من خمسة تريليون ريال من العملة المحلية غير القانونية.

الوضع أثار غضب الأهالي تجاه السياسات التدميرية للاقتصاد التي ينتهجها تحالف العدوان السعودي ومرتزقته مع دعوة صنعاء لتحييد الاقتصاد عن الصراع وإنهاء معاناة المواطنين.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

بادرة إنفراج يتيمة لحل الأزمة اللبنانية

صنعاء تدعو إلى إيقاف انهيار العملة في المحافظات الجنوبية المحتلة + فيديو

صنعاء تحذّر من كارثة المجاعة إثر انهيار تاريخي في سعر العملة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية فوق البحر الاسود

واشنطن: سيتم إجلاء الأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية

قائد الجيش الايراني: أحداث أفغانستان لا تشكل أي تهديد على بلدنا

فنان مصري يغضب الكويتيين بنشره صورة تجمعه مع حفيدة صدام!

جدل في أمريكا بشأن مسدس شبيه بلعبة «ليغو»

تشاهدون هذه الليلة من برنامج بانوراما.. ساعة الحسم تدق بلبنان وتحالف العدوان يستهدف الاقتصاد اليمني