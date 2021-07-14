ساعة الحسم تدق بلبنان وتحالف العدوان يستهدف الاقتصاد اليمني

العالم- خاص بالعالم

وسبق هذا التطور بساعات قليلية زيارة قام بها الحريري لمصر ولقائه بالرئيس السيسي وحراك قاده في لبنان مبعوث الرئيس الفرنسي باتريك دوريل.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... شهدت المحافظات اليمنية الجنوبية تدهورا اقتصاديا حادا وأوضاعا معيشية صعبة حيث أدى انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، بالاضافة الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية والخدمات في المناطق المحتلة نتيجة ضخ أكثر من خمسة تريليون ريال من العملة المحلية غير القانونية.

الوضع أثار غضب الأهالي تجاه السياسات التدميرية للاقتصاد التي ينتهجها تحالف العدوان السعودي ومرتزقته مع دعوة صنعاء لتحييد الاقتصاد عن الصراع وإنهاء معاناة المواطنين.

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