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ميركل في زيارة وداعية الى تل ابيب

ميركل في زيارة وداعية الى تل ابيب
الأربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

تجري المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، "زيارة وداعية" إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة، الشهر المقبل، في آخر زيارة لها قبل تنحيها عن منصبها.

العالم- أوروبا

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، ستزور ميركل فلسطين المحتلة في أغسطس/آب حيث من المتوقع أن تجتمع مع رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت والرئيس إسحاق هرتسوغ.

وأضافت القناة أن ميركل أجرت مؤخرا سلسلة من زيارات الوادع إلى عدد من الدول، حيث أقلعت إلى واشنطن في وقت سابق من اليوم الأربعاء، وزارت المملكة المتحدة قبل أسبوعين.

وستكون رحلة ميركل إلى تل ابيب هي الأولى من نوعها منذ 3 سنوات، وتم التخطيط لها في الأيام الأخيرة بعد مكالمة هاتفية بين المستشارة الألمانية ورئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت الذي تولى مهام منصبه في 13 يوليو/حزيران الماضي.

وتستعد ميركل التي تحكم ألمانيا منذ 15 عاما، لمغاردة المسرح السياسي أواخر العام الجاري، بعدما أعلنت قبل عامين نيتها فتح الطريق أمام الجيل الجديد لقيادة البلاد.

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