الامارات تحتفل بزواج إسرائيليين اثنين بفتاتين إماراتيتين!

العالم- الامارات

وجرى الحفل على هامش افتتاح سفارة دولة الإمارات لدى الكيان الإسرائيلي تكريسا لاتفاق إشهار التطبيع والتحالف العلني بين أبوظبي وتل أبيب.

وبحسب موقع إمارات ليكس دشنت السلطات الإماراتية داخل سفارتها لدى تل ابيب دائرة “الشؤون القنصلية” لتنفيذ المعاملات المدنية بما فيها زواج الإسرائيليين من الإماراتيات.

وبموجب ذلك تم إبرام أول عقود زواج بين إسرائيليين اثنين وإماراتيتين بعيدا عن وسائل الإعلام.

ومؤخرا عدلت الحكومة الإماراتية بموجب قانون جديد شروط زواج المواطنة الإماراتية من مقيم ضمن سلسلة قرارات اتخذتها لتكريس التطبيع.

واشترطت التعديلات القانونية الجديدة ألا يكون الشخص المتقدم للزواج من المرأة الإماراتية عديم الجنسية. وأنه يتوجب على الأجنبي المتقدّم للزواج من امرأة إماراتية أن يكون مقيماً إقامة شرعية في الدولة.

وأنه يتوجّب على الأجنبي المتقدّم للزواج من امرأة إماراتية تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة عن الدولة. كما تضمنت الشروط ألاّ تكون المرأة الإماراتية حاصلة على الجنسية بالتبعية.

5 آلاف إسرائيلي حصلوا على الجنسية الإماراتية

مؤخرا كشفت مصادر موثوقة بأنّ نحو 5 آلاف إسرائيلي حصلوا على جنسية الإمارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بعد تعديل قوانين منح الجنسية في الدولة.

وذكرت المصادر ل”إمارات ليكس”، أنّها اطّلعت على وثائق تفيد بإقبال واسع من الإسرائيليين تحت غطاء الاستثمار في الإمارات، بخاصة في إمارتَيْ دبي وأبو ظبي.

وأبرزت المصادر أن السلطات الإماراتية تسمح باكتساب الجنسية للمستثمرين وروّاد الأعمال، بلا حاجة إلى التخلي عن جنسيتهم الأصلية.

وهو ما يشكّل بيئة مناسبة لتجنيس الإسرائيليين ومنحهم الضوء الأخضر لعبور الخليج والدول العربية بلا تأشيرة مسبقة، حسب المصادر.