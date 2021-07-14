محافظ ذي قار: خطة للاستغناء عن المستشفيات الكرفانية

العالم - العراق

وقال المحافظ أحمد الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المحافظة لديها خطة بنقل مستشفى الحسين (ع) التعليمي الى المستشفى التركي".

وأضاف، أنه "في حال تمت تلك الخطوة نستطيع استيعاب المصابين بمرض كورونا ببناية مستشفى الحسين، وبالتالي نعلن الاستغناء عن المستشفيات الكرفانية بمدينه الناصرية".

وأشار إلى أن "مدينة الناصرية تحتوي على ثلاثة مستشفيات كرفانية"، لافتا الى أن "مستشفى الناصرية تم تشغيله امس والان في مرحلة اكمال نقل كافة الاقسام الى المستشفى الجديد".

وبين أن "المستشفى سيتم تخصيصه لمرضى العزل بفيروس كورونا".

وأصدر محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي، امس الثلاثاء، قراراً بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بملابسات الحادثة تتكون من:

- النائب الأول لمحافظ ذي قار رئيسا.

- معاون محافظ ذي قار لشؤون المتابعة.

- عضو من دائرة صحة ذي قار.

- ممثل من قيادة عمليات سومر.

- ممثل عن قيادة شرطة ذي قار والمنشآت.

- ممثل عن مديرية امن ذي قار.

- ممثل عن مديرية الدفاع المدني".

وأوضح، أن "اللجنة التحقيقية تُخضع كل من له صلة ادارية او فنية لاجراءاتها، وتستمع لكل من يدلي بمعلومات عن مسبباته، وتقدم اللجنة تقريرها النهائي خلال 48 ساعة فقط من تشكيلها لإعلانها للرأي العام"، لافتا الى أن "وزارة الصحة ودائرة صحة ذي قار تتحمل مسؤولية التأخير في استكمال افتتاح مستشفى الناصرية المركزي (التركي) ومباشرة الكوادر الصحية".

وتابع، أنه تقرر ايضا نقل جميع منتسبي مستشفى الامام الحسين التعليمي الى مستشفى الناصرية المركزي والمباشرة به فورًا، وتحويل مستشفى الامام الحسين التعليمي الى مركز لعزل مصابي كورونا فوراً، فضلا عن اغلاق جميع المراكز الكرفانية المخصصة لعزل مصابي كورونا والاستعانة بمراكز ومشاف مجهزة لهذا الغرض".

وشدد على جميع الكوادر الطبية والصحية والتمريضية التوجه فورا الى مستشفى الامام الحسين التعليمي لاسناد الكادر الطبي العامل هناك.