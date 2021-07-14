تفعيل قانون الدكة العشائرية في ميسان

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وقال قائد العمليات الفريق الركن سعد حربية لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "زيارتنا الى محافظة ميسان تهدف الى اتخاذ الاجراءات للتعامل مع (الدكات) العشائرية"، مبيناً "اننا أكدنا الكثير من المحاور ، منها التسامح ما بين العشائر والذي يجب ان يكون سلمياً دونما اللجوء للسلاح".

واضاف ان "هناك حلولاً للمشكلات في المحافظة من خلال وجود لجنة عشائرية شكلت بالتعاون مع قيادة شرطة محافظة ميسان ومديرية العشائر في وزارة الداخلية"، لافتا الى "تفعيل قانون (الدكة) العشائرية من اجل درء الخطر".

ووجه مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق بالتعامل مع قضايا ما يعرف بـ"الدكات العشائرية" وفق قانون مكافحة الاٍرهاب.