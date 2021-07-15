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إيران تؤكد دعمها للعراق على الصعد كافة

إيران تؤكد دعمها للعراق على الصعد كافة
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكدت إيران، الأربعاء، دعمها للعراق على الصعد كافة واستمرار التعاون بين البلدين.

العالم-إيران

وقال مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان، إن الاخير "استقبل اليوم وزير الأمن الوطني الإيراني السيد محمود علوي الذي قدم تعازي القيادة الإيرانية إلى اليه والشعب العراقي بفاجعة حريق مستشفى الحسين (ع) في ذي قار".

وبحث اللقاء بحسب البيان "العلاقات الثنائية وتعزيز آفاق التعاون بما يخدم مصالح الشعبين، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وأكد الحلبوسي "أهمية دعم العراق لحفظ أمنه واستقراره، والذي يسهم في استقرار المنطقة".

من جانبه أكد علوي "دعم القيادة الإيرانية للعراق على الصعد كافة، واستمرار التعاون بين البلدين".

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إيران تؤكد دعمها للعراق على الصعد كافة

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