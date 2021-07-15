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ملتقيا مبعوث السويد في شؤون اليمن...

عبداللهيان: رفع الحصار عن اليمن خطوة ايجابية لصنع الثقة

عبداللهيان: رفع الحصار عن اليمن خطوة ايجابية لصنع الثقة
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

عدّ مساعد رئيس مجلس الصورى الاسلامي في الشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان رفع الحصار عن  اليمن بمثابة خطوة ايجابية لصنع الثقة وايجاد حل سياسي للازمة في هذا البلد.

العالم - ايران

وقال عبداللهيان، لدى لقائه مبعوث السويد الخاص في شؤون اليمن بيتر سمينبي الاربعاء، إن الجمهورية الاسلامية الايرانية دعت على الدوام على ايجاد حل للنزاع في هذا البلد عبر السبل السياسية والدبلوماسية.

واشار الى العلاقات والقواسم المشتركة بين ايران واليمن على الصعد التاريخية والدينية والثقافية، معربا عن أمله بأن يبذل المبعوث الاممي الجديد في شؤون اليمن، السويدي الجنسية وذو التجارب الدبلوماسية، ببذل المزيد من الجهود الرامية لرفع الحصار ووقف اطلاق النار واتباع السبل السياسية لحل الازمة عبر التركيز على الاسس الحقيقية وجميع الاطراف اليمنية الاصيلة.

وشدد امیر عبداللهیان على ان ازمة اليمن لايمكن حلها سوى عبر السبل السياسية وايقاف المجازر.

وندد بالدعم التسليحي الاميركي وبعض البلدان الاوروبية وعدّها تساهم في تصعيد وتيرة الحرب والمجاعة والازمة في هذا البلد.

من جانبه اشاد مبعوث السويد الخاص بالشأن اليمني بيتر سيمنبي بدور ايران على صعيد المنطقة ووصفه بالبناء في عملية ارساء السلام والاستقرار وقال ، إن ايجاد حل للازمة في اليمن بحاجة الى بذل جهود مشتركة ولافتة.

وأكد على ضرورة الارتقاء بمشاركة أطراف الازمة اليمنية في عملية الحوار السياسي من أجل ايجاد حل للازمة في هذا البلد.

ولفت الى ان الحوار والتعاطي بين أطراف النزاع في اليمن يثمر عن ارساء السلام والاستقرار بهذا البلد.

ووصف مبعوث السويد الخاص الى اليمن مسؤولية المجتمع الدولي حيال هذه الازمة بالهام والمؤثر.

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