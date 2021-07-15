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في أول زيارة خارجية له.. بينيت يزور واشنطن منتصف أغسطس

في أول زيارة خارجية له.. بينيت يزور واشنطن منتصف أغسطس
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال مكتب رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن بينيت سيتوجه إلى واشنطن منتصف آب / أغسطس للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

العالم-الاحتلال

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التطورات في إيران ستتصدر جدول مباحثات بايدن وبينيت، وخاصة المساعي الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وأشارت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن بينيت يخطط ليكون موعد الزيارة في عطلة نهاية الأسبوع وذلك "في محاولة لتجنب أي خطر بفقدان أصوات الكنيست الحاسمة" أثناء غيابه، حسبما نقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر دبلوماسي وصفته بالمطلع.

وسيكون هذا اللقاء بين بينيت وبايدن هو الاول منذ تولي رئيس الحكومة منصبه كما ستكون الزيارة بمثابة الزيارة الخارجية الاولى لرئيس وزراء كيان الاحتلال نفتالي بينيت إلى واشنطن منتصف الشهر القادم.

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