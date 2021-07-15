حل وسط للخلاف السعودي - الإماراتي النفطي

العالم - السعودية

وذكر المصدر أن مستوى الإنتاج المرجعي للإمارات، الذي يحسب على أساسه تخفيضات الإنتاج، سيكون 3.65 ملايين برميل يوميا بعد انتهاء الاتفاق الحالي في نيسان/أبريل 2022.



لكن ينبغي أن تتخذ أوبك+، التي تضم أعضاء أوبك وروسيا ومنتجين آخرين، القرار النهائي بشأن سياسة الإنتاج بعد توقف المحادثات الشهر الجاري بسبب الخلاف بين السعودية والإمارات.



ولم يتضح ما إذا كان سيجري تعديل مستوى الإنتاج المرجعي لدول أخرى.



وثار الخلاف بين الرياض وأبوظبي في العلن بعد محادثات أوبك+ وأبدت كل منهما قلقها إزاء تفاصيل اتفاق مقترح لزيادة المعروض في السوق بواقع مليوني برميل يوميا من أجل كبح الأسعار التي ارتفعت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام.



ودفع الخلاف النادر الحدوث أوبك+ لوقف المحادثات بعد مفاوضات استمرت يومين.



وقال المنتجون إنهم سيحددون موعد الاجتماع المقبل في الوقت المناسب.



واتفقت أوبك+ على خفض الإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يوميا العام الماضي، لمواجهة انهيار الطلب بسبب جائحة كورونا. وقلصت التخفيضات تدريجيا منذ ذلك الحين وتبلغ حاليا حوالي 5.8 ملايين برميل يوميا.