الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١
٠٥:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

“الجبهة الشعبية” تستنكر افتتاح السفارة الاماراتية بكيان الاحتلال

“الجبهة الشعبية” تستنكر افتتاح السفارة الاماراتية بكيان الاحتلال
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

استنكرت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” قيام الإمارات بافتتاح سفارتها في كيان الاحتلال الاسرائيلي.

العالم-فلسطين

وقالت الجبهة الاربعاء “هذه الخطوة تعني الانتقال من التطبيع الى التصهين والغرق في وحل الخيانة التي تتبعها بعض الأنظمة العربية في تعزيز علاقاتها مع العدو كمن يرقص على دماء الشعب الفلسطيني والأمة العربية”.

وأكدت الجبهة أن “ما يجري هو عملية فرز تظهر من ينحاز إلى القضية الفلسطينية ويدعمها ومن ينحاز إلى الكيان الصهيوني على حساب دماء الشعب الفلسطيني”.

وفتحت الإمارات سفارتها لدى الكيان المحتل، الأربعاء، بحضور رئيس الكيان الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الذي حضر مراسم الافتتاح في احتفال رسمي.

ورفع سفير الإمارات لدى الاحتلال الإسرائيلي محمد آل خاجة علم بلاده خارج مبنى بورصة تل ابيب وبجواره رئيس كيان الاحتلال.

وأعرب هرتسوغ​، عن تطلعه "لزيارة الإمارات والعمل مع القيادة لتوسيع دائرة السلام"، حسب تعبيره.

روابط ذات صلة

خطوة الإمارات طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني + فيديو

الاربعاء..افتتاح سفارة الإمارات في الاراضي المحتلة!

الجهاد الإسلامي لأبو ظبي: التطبيع مع العدو خيانة وجريمة

شاهد: فلسطينيون یقیمون مجلس تأبين للشهيد احمد جبريل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجيش الليبي يؤكد ضرورة إخراج القوات الاجنبية وإجراء الانتخابات

وزيرا خارجية الصين والهند يبحثان التوتر على حدود البلدين

العثور على 35 جثة في مقبرة جماعية شمال سوريا

العراق.. هجوم مسلح يسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر

فصائل المقاومة الفلسطينية.. خطوة الامارات ترسيخ للخطيئة الكبرى التي ارتكبتها بحق فلسطين

اليمن وارادة الانتصار الحاسم