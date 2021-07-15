“الجبهة الشعبية” تستنكر افتتاح السفارة الاماراتية بكيان الاحتلال

العالم-فلسطين

وقالت الجبهة الاربعاء “هذه الخطوة تعني الانتقال من التطبيع الى التصهين والغرق في وحل الخيانة التي تتبعها بعض الأنظمة العربية في تعزيز علاقاتها مع العدو كمن يرقص على دماء الشعب الفلسطيني والأمة العربية”.

وأكدت الجبهة أن “ما يجري هو عملية فرز تظهر من ينحاز إلى القضية الفلسطينية ويدعمها ومن ينحاز إلى الكيان الصهيوني على حساب دماء الشعب الفلسطيني”.

وفتحت الإمارات سفارتها لدى الكيان المحتل، الأربعاء، بحضور رئيس الكيان الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الذي حضر مراسم الافتتاح في احتفال رسمي.

ورفع سفير الإمارات لدى الاحتلال الإسرائيلي محمد آل خاجة علم بلاده خارج مبنى بورصة تل ابيب وبجواره رئيس كيان الاحتلال.

وأعرب هرتسوغ​، عن تطلعه "لزيارة الإمارات والعمل مع القيادة لتوسيع دائرة السلام"، حسب تعبيره.