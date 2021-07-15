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العثور على 35 جثة في مقبرة جماعية شمال سوريا

العثور على 35 جثة في مقبرة جماعية شمال سوريا
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الدفاع التركية إنها عثرت على جثث 35 شخصا في مقبرة جماعية تم اكتشافها الأربعاء بمحيط مدينة عفرين في محافظة حلب شمال سوريا، متهمة "وحدات حماية الشعب" الكردية بقتلهم.

وصرحت الوزارة، في بيان نشرته عبر "تويتر" أنه تم حفر هذه المنطقة بعد تلقي بلاغ عن دفن عناصر "وحدات حماية الشعب" مجموعة من الجثث في محيط عفرين عام 2018.

وأفاد البيان بأنه تم العثور على 35 جثة موضوعة داخل أكياس، عقب حفريات تم تنفيذها تحت إشراف المدعي.

وأضافت وزارة الدفاع التركية أنه الممكن اكتشاف المزيد من الجثث في المنطقة مع استمرار عمليات الحفر.

واحتلت القوات التركية على عفرين شمال محافظة حلب السورية جراء عملية "غصن الزيتون" ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها تنظيما إرهابيا وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وكانت تسيطر على المدينة منذ العام 2012.

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العثور على 35 جثة في مقبرة جماعية شمال سوريا

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