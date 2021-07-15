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الجيش الليبي يؤكد ضرورة إخراج القوات الاجنبية وإجراء الانتخابات

الجيش الليبي يؤكد ضرورة إخراج القوات الاجنبية وإجراء الانتخابات
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

دعت القيادة العامة للقوات المسلحة في ليبيا اليوم الأربعاء مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة وضع رؤية تفرض نزاهة الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021.

العالم-ليبيا

كما شددت القيادة في كلمة على لسان الناطق الرسمي باسمها اللواء أحمد المسماري، على ضرورة إخراج القوات الأجنبية الرسمية والمرتزقة دون استثناء من ليبيا.

وطالبت كذلك كلا من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الالتزام بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي كنص أنتج هذه السلطة المؤقتة بما في ذلك إخراج كافة القوات النظامية الأجنبية والمرتزقة دون استثناء، وإجراء انتخابات في موعدها المحددة.

وشددت القيادة العامة على ضرورة تنفيذ هذه السلطة "لما اتفق عليه في مؤتمر برلين الأول والثاني بشأن إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة قبل موعد الانتخابات في 24 ديسمبر وليس بعدها مع ضرورة وجود رؤية وطنية جادة لكيفية حل المليشيات والمجموعات الخارجية عن القانون وجمع سلاحها وإعادة دمجها عن طريق المؤسسات الرسمية في الدولة".

ورفضت القيادة العامة أي طرح انتقائي من أي طرف محلي أو أجنبي يستثني أي قوة أجنبية أو مرتزقة من الخروج من ليبيا بدعوى وجود اتفاقيات أبرمتها السلطة السابقة منقوصة الشرعية والمشروعية ولم تعرض أساسا على مجلس النواب الليبي الشرعي ومقره طبرق للمصادقة عليها.

وشكرت القيادة العامة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على جهودها الداعمة للجنة العسكرية المشتركة "5+5"، منوهة إلى "تمسكها بمسار السلام مع ضرورة مكافحة الإرهاب وخلاياه النشطة في عدة مناطق وخاصة في الجنوب الغربي حيث تقوم القوات التابعة للقيادة العام بجهود للقضاء على أوكار الإرهاب".

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الجيش الليبي يؤكد ضرورة إخراج القوات الاجنبية وإجراء الانتخابات

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