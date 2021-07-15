هذه مكاسب "إسرائيل" من التطبيع مع الامارات + فيديو

العالم - خاص العالم

وأضاف هلسة خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية أن: الجميع كان يعتقدون بأن الإمارات اعلنت عن التطبيع مع كيان الإحتلال الإسرائيلي بسبب ضغط الادارة الأميركية السابقة، لكن بعد انتهاء حكم ترامب لاحظنا بأن الإمارات تستمر في خطيئتها بالتطبيع مع الاحتلال.

وأكد هلسة بان "إسرائيل" ترى في اتفاقية التطبيع مقدمة لاختراق الجدران العربية حيث سيؤدي التطبيع مع الامارات الى مجيء باقي الأنظمة العربية كما يرى الصهاينة في الدول العربية سوق لمنتجاتهم.

وشدد هلسة على أن مكاسب الطرف الاسرائيلي من التطبيع كبيرة على المستوى السياسي والإقتصادي بعد ما أكد وزير خارجية الاحتلال على اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات حيث ستكون الأسواق العربية مفتوحة لبضائع المستوطنات.

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