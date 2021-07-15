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شاهد..سقوط فتاتين من أرجوحة على ارتفاع شاهق

الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة مرعبة لسقوط فتاتين من أرجوحة في منطقة وادي سولاك الواقعة في داغستان الروسية.

العالم-منوعات

وأظهر مقطع الفيديو قيام شاب بدفع الأرجوحة وعليها فتاتان في منطقة سياحية في وادي سولاك بداغستان والتي تقع على ارتفاع 6300 قدم، حيث انفلت أحد طرفي الأرجوحة بشكل سريع ومفاجئ لتسقط الفتاتان أمام أعين الجميع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السلطات فتحت تحقيقا فوريا بالحادثة بعد انتشار المقطع على الإنترنت.

وفي السياق نفسه، قال شهود عيان لموقع إخباري محلي أن منصة خشبية صغيرة أسفل الحافة أنقذت حياة الفتاتين بعد أن حالت دون سقوطهما إلى المنحدر، مؤكدين تعرضهما لرضوض وخدوش وصدمة نفسية بسبب الحادث.

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