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حمد بن جاسم: استعادة المجال الجوي من البحرين انتصار وتصحيح لخطأ تاريخي

حمد بن جاسم: استعادة المجال الجوي من البحرين انتصار وتصحيح لخطأ تاريخي
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق "حمد بن جاسم آل ثاني"، أن قرار استعادة الدوحة مجالها الجوي من البحرين "انتصار وتصحيح لخطأ تاريخي"، اتخذ في وقت سابق بدوافع تتعلق بحسن النية، وفتح صفحة جديدة مع المنامة.

العالم - قطر

وأشار إلى أن دوافع قطر يومها من عدم المطالبة باستعادة السيطرة على إقليمها الجوي كان منطلقه عاطفيا ومحاولة من قطر لتعزيز الروابط مع أشقائها.

وجاء تعليق المسؤول القطري السابق تفاعلاً مع قرار منظمة الطيران الدولي "إيكاو" التي وافقت من حيث المبدأ على إنشاء إقليم الدوحة لمعلومات الطيران (FIR) وإقليم الدوحة للبحث والإنقاذ (SRR)، بالاستناد على المقترح المقدم من الدوحة، والذي يشمل مجال قطر الجوي الخاضع لسيادتها.

وقال بن جاسم إن "حصول قطر على إقليم للطيران خاص بها إنجاز مهم يستحق الذين عملوا من أجل تحقيقه كل الشكر". واستطرد قائلاً: "أتذكر أنه قبل قرار محكمة العدل الدولية لإنهاء الخلاف الحدودي بيننا وبين البحرين سعينا ليكون لقطر إقليم خاص للطيران".

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