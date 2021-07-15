الكعبي ونواب التيار الصدري ينسحبون من الانتخابات المقبلة

العالم - العراق

وقال الكعبي في بيان، "طاعة لما ورد في خطاب السيد مقتدى الصدر، اعلن انسحابي من الترشح للانتخابات النيابية المُقبلة".



وصباح اليوم الخميس، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عدم مشاركته بالانتخابات وسحب يده من المنتمين في الحكومة.

كما أعلن مجموعة من نواب ومرشحي التيار الصدري، الانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية المقبلة.

وقال النائب حاكم الزاملي في بيان، "طاعةً ل‍مقتدى الصدر، وحبًا ب‍العراق ،اعلن سحب ترشيحي من الانتخابات القادمة".



بدوره، قال النائب علي حسين علوان الساعدي في بيان: "مع الزعيم العراقي والقائد الوطني مقتدى الصدر في السلم والحرب ، وله مني السمع والطاعة في الأوامر كلها ، وعن ذلك لن أحيد ما دمت حيًا، أعلن انسحابي من الترشح للانتخابات النيابية".



من جهته، قال النائب غايب فيصل العميري في بيان: "طاعةً للصدر وحباً ب‍العراق ، اعلن سحب ترشحي من الانتخابات القادمة".



من جانبه، قال المرشح حسن العذاري في بيان: "طاعةً ل‍مقتدى الصدر، وحباً ب‍العراق، اعلن سحب ترشحي من الانتخابات القادمة، والله ولي التوفيق".

الى ذلك، كتبت المرشحة عن التيار الصدري مها الدوري، منشوراً على صفحتها في فيسبوك، أنه "طاعة ل‍مقتدى الصدر، بعد إعلانه عن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة تعلن الدكتورة مهى عادل مهدي الدوري عن عدم مشاركتها في الانتخابات المقبلة".