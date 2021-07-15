اعتداءات إسرائيلية على الأغوار الشمالية واعتقالات في القدس

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر طبية، بأن أربعة مواطنين أصيبوا بغاز الفلفل خلال اقتحام المستوطنين تحت حماية الاحتلال لخربة "أم الجمال"، تعاملت الطواقم الطبية معها ميدانيا.

وأفاد شهود عيان، أن أحد المصابين في "أم الجمال"، طفلة لا يتجاوز عمرها عاما واحدا، تم رشها بغاز الفلفل من قبل المستوطنين.

وهددت قوات الاحتلال بالاستيلاء على الجرارات الخاصة بالمواطنين، وصهاريج المياه، ومعالف الماشية؛ بحجة أنها مناطق عسكرية، فيما قال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات الاحتلال استولت على جرار زراعي للمواطن محمود ارحيل كعابنة من سكان "أم الجمال".

يشار إلى أن المستوطنين يعتدون بشكل دوري على المواطنين الفلسطينيين في أكثر من منطقة بالأغوار الشمالية.

كما هدمت جرافات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، عدة مساكن لمواطنين في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال هدمت مسكنا للمواطن وليد سليمان أبو كباش، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال لا تزال في المنطقة، وان عملية الهدم مستمرة.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت قبل أسبوع خربة حمصة بالكامل للمرة السابعة على التوالي، ما تسبب بتشريد 60 مواطنا، بينهم 35 طفلاً.

من جهة أخرى، اعتقلت وحدة "المستعربين" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الأربعاء/ الخميس، 3 فلسطينيين، خلال اقتحام بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة- القدس، بأن مواجهات اندلعت في حي بئر أيوب، عقب اقتحام القوات للمنطقة، ثم امتدت إلى حي بطن الهوى في البلدة.

وأضاف المركز أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ألقت القنابل، وأطلقت الأعيرة المطاطية بصورة عشوائية خلال اقتحام المنطقة، مشيرا إلى أن وحدة "المستعربين" اقتحمت حي بئر أيوب واعتقلت 3 شبان بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وفي بلدة الطور، أفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ورشت المياه العادمة، تزامنا مع وجود المستوطنين في المنطقة.