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بحماية الاحتلال.. عشرات المستوطنين يجددون اقتحام الاقصى

بحماية الاحتلال.. عشرات المستوطنين يجددون اقتحام الاقصى
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي.

العالم-فلسطين

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

ويواصل المستوطنون بشكل شبه يومي اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الإحتلال الإسرائيلي منفذين جولات استفزازية فيه.

وفي السياق، دعا مستوطنون إلى تنفيذ اقتحام جماعي للأقصى في الثامن عشر من يوليو المقبل، لمناسبة ما يسمى "خراب الهيكل".

وفي سابقة خطيرة كان المستوطنون قد اقتحموا واستباحوا أكثر من منطقة داخل ساحات المسجد الأقصى، الأسبوع الماضي، ووصلوا إلى منطقة السور الشمالي للمسجد وتعمدوا الصعود إلى صحن قبة الصخرة المشرفة بالتزامن مع طرد جنود الاحتلال لعدد من الشبان الفلسطينيين وإخراجهم بالقوة بدعوى أنهم يزعجون المستوطنين.

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