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شاهد .. من هو الرابح الاكبر في التطبيع الإماراتي مع الاحتلال؟

الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع مستقبل التطبيع العربي بعد افتتاح الامارات لسفارتها في تل أبيب وقلق الصهاينة من الخلاف السعودي - الاماراتي الاخير.

العالم - مع الحدث

وقال الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور إنه يحق للبنان أن يحتفل في ذكرى الـ15 لنصر تموز، وأكد أن على باقي الدول العربية أن تتعلم من درس لبنان وفلسطين في كيفية إلحاق الهزيمة بالعدو الصهيوني الذي كان يروج لنفسه بأنه لا يقهر.

وأضاف بشور خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن: أركان عملية التطبيع بين بعض الأنظمة العربية وكيان الاحتلال يدركون تماماً بأن هذا التطبيع لن يغير في المعادلة شيئاً لأن هذا التطبيع هو بالواقع اعلان لأمر كان معقوداً من اتفاقات تحت الطاولة بين بعض الأنظمة العربية والكيان الصهيوني.

وأكد بشور بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الورزاء الصهيوني السابق نتنياهو احتاجا إلى انتصارات استعراضية، ولأجل ذلك ضغطوا على بعض الانظمة العربية من اجل عقد اتفاق التطبيع.

وتطرق بشور إلى موضوع الاتفاق السعودي - الإماراتي حول إعلان التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ثم الانسحاب السعودي من هذا الاتفاق، قائلاً بأن إعلان التطبيع مع الإحتلال ليس سهلاً على السعودية وعلى العائلة الحاكمة والملك سلمان خصوصا بعد ما جرى في فلسطين خلال معركة سيف القدس الاخيرة.

من جانب آخر قال الباحث في الشان الإسرائيلي محمد هلسة إن "إسرائيل" طامحة وترى الأفق أمامها في العالم العربي كاملاً حيث سعت إلى إسقاط الجدران العربية واحدة تلو الآخر.

وأضاف هلسة أن: الجميع كان يعتقدون بأن الإمارات اعلنت عن التطبيع مع كيان الإحتلال الإسرائيلي بسبب ضغط الادارة الأميركية السابقة، لكن بعد انتهاء حكم ترامب لاحظنا بأن الإمارات تستمر في خطيئتها بالتطبيع مع الاحتلال.

وأكد هلسة بان "إسرائيل" ترى في اتفاقية التطبيع مقدمة لاختراق الجدران العربية حيث سيؤدي التطبيع مع الامارات الى مجيء باقي الأنظمة العربية كما يرى الصهاينة في الدول العربية سوق لمنتجاتهم.

وشدد هلسة على أن مكاسب الطرف الاسرائيلي من التطبيع كبيرة على المستوى السياسي والإقتصادي بعد ما أكد وزير خارجية الاحتلال على اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات حيث ستكون الأسواق العربية مفتوحة لبضائع المستوطنات.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/5701798

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