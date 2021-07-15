الصين تضيّق الخناق على السكان غير الملقحين ضد كوفيد-19

العالم - أسيا والباسفيك

أعطت الصين حيث ظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في أواخر العام 2019، أكثر من 1,4 مليار جرعة من لقاحاتها المضادة لكوفيد-19 وتتوقع تلقيح ثلثي سكانها بحلول نهاية العام الحالي.

لكن عدداً كبيراً من الصينيين غير مقتنعين باللقاح، فبعضهم يشكك في فعاليته والبعض الآخر يعتبر أنه من غير الضروري تلقيه بما أنه تمّت السيطرة على الوباء عملياً في البلاد.

إلا أن النسخة المتحوّرة "دلتا" الشديدة العدوى، تتفشى في الدول المجاورة، وتحاول ولايات ومقاطعات عدة فرض التلقيح على سكانها، وهو نهج يمكن أن يبشر بتدابير ستُتخذ على المستوى الوطني.

في مقاطعة يونان (جنوب غرب)، أعلنت مدينة تشوشيونغ (510 آلاف) مساء الأربعاء أن كل المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاماً سينبغي عليهم تلقي جرعة واحدة على الأقل قبل 23 تموز/يوليو الحالي.

وحذّرت رئاسة البلدية من أن المتعنّتين ’’لن يُسمح لهم بدخول الأماكن العامة مثل المستشفيات ودور المسنين والمدارس والمكتبات والمتاحف والسجون ووسائل النقل المشترك‘‘.

بعد شهر، سيُسمح فقط للأشخاص الذين تلقوا جرعتين بالدخول إلى هذه الأماكن.

في مقاطعة هينان (وسط)، هدّدت ولاية تيانخه من جهتها بصرف موظفين غير ملقّحين بحلول العشرين من تموز/يوليو، وفق ما جاء في بيان نُشر الاثنين.