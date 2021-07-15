بالفيديو.. تفعيل الجماعات التكفيرية مخطط أمريكي يستهدف اليمن

العالم - اليمن

وقال العميد سريع في مؤتمر صحفي باسم القوات اليمنية حول عملية "النصر المبين" في محافظة البيضاء، ان الجماعات التكفيرية حاولت بنشاطها وتحركاتها الوصول إلى بعض المناطق من مديريات محافظة البيضاء، وقد عاد العدو لتفعيل الجماعات التكفيرية من "داعش" و"القاعدة" بعد تحقيق القوات المسلحة إنجازات ميدانية في مختلف الجبهات.

واضاف العميد سريع ان طيران العدوان شن أكثر من 161 غارة في إطار دعمه للجماعات التكفيرية أثناء المعركة، فيما نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية 66 عملية خلال عملية "النصر المبين"، منها 9 عمليات للقوة الصاروخية بصواريخ بدر وسعير، واسفرت العمليات عن هلاك 350 قتيلا و560 مصابا من التكفيريين والمرتزقة خلال عملية "النصر المبين" ولاذ من تبقى منهم بالفرار نحو المناطق المحتلة.

واوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، ان هذه المعركة أثبتت مجدداً لأبناء شعبنا حقيقة العناصر التكفيرية من "داعش" و"القاعدة" وارتباطهما بالمشروع الأمريكي، وان ما تم العثور عليه من أسلحة في مختلف عمليات الجيش واللجان والأجهزة الأمنية ضد التكفيريين يؤكد حجم الدعم من تحالف العدوان.

وثمن العميد سريع كافة أبناء محافظة البيضاء وقبائلها الحرة تعاونهم المستمر ووقوفهم مع بلدهم وانتصارهم الدائم لأخلاقهم ودينهم وأصالتهم، وقال ان أبناء البيضاء الأحرار يرفضون أن تكون بعض مناطقهم ساحة لاحتضان عناصر "داعش" و"القاعدة" ومنطلقا لاستهداف المواطنين وانهم ماضون بكل عزم وإصرار في أداء الواجب تجاه أبناء البيضاء لإحباط المخططات الهادفة لإعادة تحويلها لتكون وكرا لتلك العصابات الإجرامية.

هذا وقد استعرضت القوات اليمنية مشاهد خاصة بعملية "النصر المبين" في محافظة البيضاء.