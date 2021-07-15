الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١
٠١:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل جنديين وإصابة 3 في انفجار بجنوب غرب باكستان

مقتل جنديين وإصابة 3 في انفجار بجنوب غرب باكستان
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال مسؤولون إن جنديين قتلا وأصيب ثلاثة بعدما انفجرت قنبلة في سيارتهم بمنطقة ينشط بها مسلحون انفصاليون في جنوب غرب باكستان.

العالم - أسيا والباسفيك

وقال المكتب الإعلامي التابع للجيش في بيان اليوم الخميس: مثل هذه الأعمال الجبانة التي ترتكبها عناصر معادية تدعمها أجهزة مخابرات معادية لا يمكنها تخريب السلام والرخاء الذين تحققا بصعوبة في بلوخستان.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في وقت متأخر مساء الأربعاء في بلدة باسني الساحلية في إقليم بلوخستان، لكن مسلحين انفصاليين أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات مماثلة وقعت من قبل في المنطقة.

وتتهم باكستان الهند بدعم الانفصاليين من أفغانستان المجاورة، ويلمح الجيش الباكستاني على ما يبدو إلى ضلوع الهند في أحدث هجوم.

ويأتي التفجير في بلوخستان بعد فترة وجيزة من تفجير آخر استهدف حافلة في إقليم خيبر بختون خوا في شمال غرب البلاد أودى بحياة 12
شخصًا منهم تسعة عمال صينيين وجنديان باكستانيان.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

سفير باكستان بالأمم المتحدة: 'نعمل مع الصين لدفع السلام والتنمية بالعالم'

مقتل 10 اشخاص بينهم 6 صينيين في انفجار استهدف حافلة بشمال باكستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مواد غذائية يفضل عدم تناولها في الطقس الحار

ماذا جرى في اول زيارة لوزير خارجية ليتوانيا للعراق؟

الصين تخطط لاطلاق 23 صاروخا لحماية الارض من كويكب خطير

باكستان تؤكد سيطرة طالبان على معبر أفغاني حدودي

بالفيديو.. الصدر: ما يحدث في العراق مخطط شيطاني لإذلال الشعب وإحراقه

أعلى بثلاث مرات مما كان معتقدا.. هذه قيمة أسلحة بريطانية للسعودية خلال عدوانها على اليمن