مقتل جنديين وإصابة 3 في انفجار بجنوب غرب باكستان

العالم - أسيا والباسفيك

وقال المكتب الإعلامي التابع للجيش في بيان اليوم الخميس: مثل هذه الأعمال الجبانة التي ترتكبها عناصر معادية تدعمها أجهزة مخابرات معادية لا يمكنها تخريب السلام والرخاء الذين تحققا بصعوبة في بلوخستان.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في وقت متأخر مساء الأربعاء في بلدة باسني الساحلية في إقليم بلوخستان، لكن مسلحين انفصاليين أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات مماثلة وقعت من قبل في المنطقة.

وتتهم باكستان الهند بدعم الانفصاليين من أفغانستان المجاورة، ويلمح الجيش الباكستاني على ما يبدو إلى ضلوع الهند في أحدث هجوم.

ويأتي التفجير في بلوخستان بعد فترة وجيزة من تفجير آخر استهدف حافلة في إقليم خيبر بختون خوا في شمال غرب البلاد أودى بحياة 12

شخصًا منهم تسعة عمال صينيين وجنديان باكستانيان.