الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١
٠١:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مواد غذائية يفضل عدم تناولها في الطقس الحار

مواد غذائية يفضل عدم تناولها في الطقس الحار
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

نصحت أخصائية النظام الغذائي، ماغاريتا ماكوحا، الروس بالامتناع عن تناول الحلويات والقهوة والمنتجات المالحة والمدخنة في ظروف الطقس الحار.

العالم-صحة

جاء ذلك على لسانها في تدوينتها على موقع "سبير زدوروفي" الإلكتروني.

وقالت إن تلك المواد الغذائية تثير العطش ولا ترويه. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم في الجفاف، وتؤثر سلبا على الجراثيم المعوية، وتقلل من المناعة ويمكن أن تسبب الحساسية.

وأعادت الأخصائية إلى الأذهان أن البكتيريا المسببة للأمراض تتكاثر بسرعة هائلة في المنتجات الحلوة ذات المحتوى الكريمي.

ونصحت الأخصائية كذلك بالامتناع عن الأطعمة الدهنية والوجبات الجاهزة والكربوهيدرات السريعة لأنها يمكن أن تسهم في زيادة الوزن، نتيجة انخفاض النشاط في ظروف الطقس الحار.

وأضافت أن القهوة يمكن أن تسبب أيضا الجفاف والضغط على نظام القلب والأوعية الدموية، لأنها مدرة للبول وتزيد من كثرة خفقان القلب".

والكحول خطير أيضا، لأنه يزداد تأثيره السام على جسم الإنسان في الطقس الحار.

المصدر: نوفوستي

روابط ذات صلة

بدائل غذائية تغنيك عن القهوة

اليكم 9 فوائد مذهلة لعصير المشمش

ما سبب الرغبة الشديدة بالنوم بعد تناول وجبة الطعام؟

5 مقايضات غذائية تحمي قلبك من الامراض

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 15-07-2021

احذر الأدوية منتهية الصلاحية.. أخطر مما تتوقع!

لبنان : الحريري یقدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة

مواد غذائية يفضل عدم تناولها في الطقس الحار

ماذا جرى في اول زيارة لوزير خارجية ليتوانيا للعراق؟

الصين تخطط لاطلاق 23 صاروخا لحماية الارض من كويكب خطير