ايجئي يؤكد ضرورة متابعة المشاريع شبه الجاهزة بأسرع وقت ممكن

العالم- ايران

واضاف حجة الإسلام والمسلمين محسني إيجئي في اجتماع لمجلس إدارة محافظة إيلام إن العمل الإداري معقد وقال ان الناس يشتكون من القضاء والهيئات التنفيذية ويقولون إن اعمالهم في الدوائر لا تقضى على الفور وقد يضطر المواطن الى ان يراجع للدوائر عدة اسابيع لقضاء عمل صغير .

وقال إن الناس يتوقعون منا ان نقضي اعمالهم على وجه السرعة، مضيفاً: "أطلب من رئيس عدلية المحافظة ان يختار شخصا في كل محكمة لمتابعة الملفات المتاخرة ".

وقال رئيس السلطة القضائية، إن على السلطة القضائية متابعة المشاريع شبه المنجزة وتابع ان على رئيس هيئة التفتيش أن يتابع موضوع مصنع الأسمنت اعتباراً من يوم السبت ويعطيني الرد في نفس اليوم.

وذكر: "عليهم التحقيق في تنفيذ أحكام النيابة العامة ورئيس القضاء ، وإذا لم يتم تنفيذ الأحكام ، فعليهم التحقيق في السبب وتوضيحه للناس. "