الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١
٠٤:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الجرائم في اراضي 48 يرتكبها "الشاباك"

الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج غياهب الكيان على شاشة قناة العالم الإخبارية اهم مواضيع في داخل الكيان الصهيوني المحتل منها وقوف الإحتلال وراء العنف ضد الفلسطينيين في اراضي 48 وتصاعد العنف العائلي في المجتمع الصهيوني ومعاناة جنود جيش الاحتلال المصابين نتيجة الاهمال.

العالم - غياهب الكيان

ضيوف الحلقة:

نبيه عواضة - متابع للشان الإسرائيلي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد..تداعيات إعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة اللبنانية

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 15-07-2021

شاهد .. الإحتلال يغرق المجتمع الفلسطيني بالدم لحجب انظاره عن قضيته الاساسية

المقداد يحذر من التبعات اللاإنسانية لانقطاع المياه عن مناطق بسوريا والعراق

سلطات هايتي تحتجز رئيس أمن القصر الرئاسي

سوريا والعراق يبحثان التنسيق والتقسيم العادل للمياه دجلة والفرات