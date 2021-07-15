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غريب أبادي:معالجة معضلة المخدرات مسؤولية عالمية

غريب أبادي:معالجة معضلة المخدرات مسؤولية عالمية
الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

قال سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب ابادي، في إشارة إلى استشهاد 3 من ضباط شرطة مكافحة المخدرات الايرانيين، أن معالجة معضلة المخدرات مسؤولية عالمية.

العالم- ايران

و أضاف غريب أبادي في تغريدة على تويتر اليوم الخميس: لولا هذه التضحيات، لكان الأوروبيون يلاحقون تجار المخدرات في شوارعهم.

وأشار إلى أن معالجة أزمة المخدرات العالمية تتطلب قبول المسؤولية المشتركة من قبل الجميع.

وكان حاكم مدينة كهنوج جنوب محافظة كرمان (جنوب شرق إيران) قد أعلن استشهاد 3 من عناصر قوى الأمن الداخلي في اشتباكات وقعت مع مهربي المخدرات.

واضاف وحدت عيدي إن اشتباكات مسلحة وقعت عصر امس الأربعاء بين قوى الامن الداخلي ومهربي المخدرات في منطقة "حسين آباد" بمدينة كهنوج ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من عناصر قوى الامن الداخلي برصاص مهربي المخدرات.

وتابع: إن الاشتباكات أسفرت أيضا عن قتل زعيم العصابة المجرمة التي نفذت جرائم مختلفة مؤخرا وكان يعتبر من كبار مهربي المخدرات بالمحافظات الشرقية والجنوبية بالبلاد وعثرت القوات الأمنية 3 بنادق كلاشنيكوف وكميات كبيرة من العتاد والمخدرات من المهربين.

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