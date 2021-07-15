اتفاق لوقف إطلاق النار بين مسؤولين محليين وطالبان في ولاية أفغانية

العالم - أسيا والباسفيك

وقال حاكم بادغيس اليوم الخميس إن وقف إطلاق النار بين القوات الأفغانية وطالبان بدأ تطبيقه اليوم قرابة الساعة العاشرة وتولى الزعماء التقليديون التفاوض في شأنه.

وهاجم مقاتلو طالبان قلعة نو مرارًا منذ السابع من تموز/يوليو الجاري، وهي أول عاصمة إقليمية يستهدفونها منذ أن شنّوا في بداية أيار/مايو الماضي هجومهم الواسع على القوات الأفغانية تزامنًا مع بدء الانسحاب النهائي للقوات الأجنبية من البلاد والذي من المقرر أن ينجز نهاية آب/أغسطس المقبل.

ولكن كان يتم صدهم في كل مرة بعد معارك عنيفة.