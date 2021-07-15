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استقلال يهزم برسبوليس في الدور ربع النهائي لبطولة الكاس

الخميس ١٥ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

نجح استقلال طهران في هزيمة نادي برسبوليس في الدور ربع النهائي لبطولة الكاس.

العالم-رياضة

فعلى استاد ازادي التقى نادي استقلال طهران مساء اليوم الخميس نادي برسبوليس في الدور ربع النهائي لبطولة الكاس وبعد ماراثون الوقت القانوني والوقت الاضافي للمباراة انتهت المباراة بالتعادل السلبي .

ولجا الفريقان الى ضربات الجزاء لحسم المباراة حيث تمكن ازرق طهران من اقصاء برسبوليس من بطولة الكاس بعد ان فاز باربعة اهداف لثلاثة.

وهذه هي المرة الثانية التي يقصي فيها مدرب استقلال فرهاد مجيدي نادي برسبوليس من بطولة الكاس عبر ضربات الجزاء.

وسيلتقي نادي استقلال في الدور نصف النهائي نادي كل كهر الذي تمكن من هزيمة نادي المنيوم اراك بهدف نظيف.

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استقلال يهزم برسبوليس في الدور ربع النهائي لبطولة الكاس

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