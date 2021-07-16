مخاطر الاصابة بامراض القلب وعلاقته بالاطعمة

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وحسبما نقل موقع روسيا اليوم ,قال معد الدراسة، البروفيسور غابرييل ريكاردي، من جامعة نابولي فيديريكو 2 بإيطاليا:لا يوجد ما يشير إلى أن أي طعام هو سم من حيث مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. إنها مسألة كمية وتكرار الاستهلاك. كان الخطأ الذي ارتكبناه في الماضي هو اعتبار أحد المكونات الغذائية عدوا والشيء الوحيد الذي يتعين علينا تغييره. وبدلا من ذلك، نحتاج إلى النظر إلى النظم الغذائية ككل، وإذا قللنا كمية طعام واحد، فمن المهم اختيار بديل صحي.

وبشكل عام، هناك دليل ثابت على أنه بالنسبة للبالغين الأصحاء، فإن الاستهلاك المنخفض للملح والأطعمة ذات الأصل الحيواني، وزيادة تناول الأطعمة النباتية، بما في ذلك الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات، ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بتصلب الشرايين. والأمر نفسه ينطبق على استبدال الزبدة والدهون الحيوانية الأخرى بدهون نباتية غير استوائية مثل زيت الزيتون.

وهناك دليل جديد يميز اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء، وكلاهما مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، عن الدواجن، والتي لا تظهر أي علاقة عند تناول كميات معتدلة (تصل إلى ثلاث حصص من 100غ في الأسبوع).

ويجب أن تقتصر اللحوم الحمراء على حصتين من 100غ في الأسبوع، واللحوم المصنعة (مثل النقانق والسلامي) تقتصر على الاستخدام العرضي.

وتعد البقوليات (تصل إلى أربع حصص من 180غ في الأسبوع) بديلا للبروتين الموصى به للحوم الحمراء.

ويتم دعم الاستهلاك المعتدل للأسماك (من حصتين إلى أربع حصص من 150غ في الأسبوع) من خلال أحدث دليل للوقاية من أمراض القلب، على الرغم من احتمال وجود مخاوف بشأن الاستدامة. وقد تكون الدواجن بديلا بروتينيا مناسبا للحوم الحمراء، ولكن بكميات معتدلة.

وبالنسبة للفواكه والخضروات، نظرا لارتباطها القوي بانخفاض خطر الإصابة بتصلب الشرايين، يجب زيادة الاستهلاك اليومي إلى 400غ لكل منهما. وبالنسبة للمكسرات، يوصى بحفنة (حوالي 30 غ) يوميا.

وفي ما يتعلق بالسكان الأصحاء، لا تدعم الأدلة الحديثة شرط استخدام منتجات الألبان قليلة الدسم، بدلا من منتجات الألبان كاملة الدسم، للوقاية من أمراض القلب. وبدلا من ذلك ، لا ترتبط منتجات الألبان كاملة الدسم وقليلة الدسم، بكميات معتدلة، وفي سياق نظام غذائي متوازن، بزيادة المخاطر.

وقال البروفيسور ريكاردي: الكميات الصغيرة من الجبن (ثلاث حصص من 50غ في الأسبوع) والاستهلاك المنتظم للزبادي (200غ في اليوم) لها تأثير وقائي بسبب حقيقة أنها مخمرة. نحن ندرك الآن أن بكتيريا الأمعاء تلعب دورا رئيسيا في التأثير على مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وتحتوي منتجات الألبان المخمرة على بكتيريا جيدة تعزز الصحة.